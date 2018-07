Berlin (AFP) Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien haben mehr als 23.000 syrische Flüchtlinge in Deutschland Asyl beantragt. Im November stieg die Zahl der Ayslsuchenden aus Syrien um weitere 1461 an, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Damit stellten allein in diesem Jahr bislang 10.858 Menschen aus dem Bürgerkriegsland Erstanträge auf Asyl in der Bundesrepublik. In der Liste der Hauptherkunftsländer von Asylsuchenden liegt Syrien sowohl in der November-Statistik und auch im Zeitraum von Januar bis November auf Platz zwei.

