Paris (AFP) Der Mindestlohn in Frankreich steigt zum Anfang kommenden Jahres voraussichtlich um zehnt Cent auf 9,53 Euro pro Stunde an. Ein solches Plus von 1,1 Prozent entspreche der automatischen Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung, sagte Arbeitsminister Michel Sapin am Freitag. Der Mindestlohn wird in Frankreich jeweils zum 1. Januar in Abhängigkeit von der Inflation angepasst. Dazu gibt es eine feste Rechenregel, die Regierung könnte die Lohnuntergrenze indes auch darüber hinaus anheben.

