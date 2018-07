Köln (AFP) Polizisten haben in Hürth bei Köln einen Mann erschossen, der mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein soll. Die Polizisten waren am Donnerstagabend wegen eines Falls häuslicher Gewalt alarmiert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Köln berichteten. Dabei seien sie nach ersten Erkenntnissen am Einsatzort von dem Mann aus Hürth mit einem Messer angegriffen worden.

