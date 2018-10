Wiesbaden (AFP) "GroKo" ist das Wort des Jahres 2013. Die Abkürzung für die große Koalition auf Bundesebene zeige in ihrem Anklang an "Kroko" beziehungsweise "Krokodil" eine halb spöttische Haltung gegenüber dem sich abzeichnenden Regierungsbündnis, begründete die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden ihre Entscheidung. Auf Rang zwei kam die Bezeichnung "Protz-Bischof" für den in die Kritik geratenen Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst.

