Leipzig (AFP) Weihnachten ist ihr erster "Tatort" im Fernsehen zu sehen - und auch danach wird es für Nora Tschirner und Christian Ulmen in ihren Kommissar-Rollen weitergehen. "Fortsetzung folgt", sagte MDR-Intendantin Karola Wille bei der Vorpremiere vor 850 Gästen im Deutschen Nationaltheater am Donnerstagabend in Weimar. "Es wird einen nächsten 'Tatort' aus Weimar geben." In ihrem ersten gemeinsamen Krimi müssen die 32-jährige Tschirner als schwangere Kommissarin Dorn und der 38-jährige Ulmen als Kommissar Lessing die Entführung einer Wurstkönigin aufklären.

