Vatikanstadt (AFP) An seinem ersten Weihnachtsfest als Oberhaupt der katholischen Kirche erfreut sich Papst Franziskus an einem Weihnachtsbaum aus Bayern. Der 25 Meter hohe Baum aus dem Böhmischen Wald nahe der Grenze zu Tschechien wurde am Freitag auf dem Petersplatz im Vatikan illuminiert. "Es ist ein internationaler Baum, gewachsen nahe der deutsch-tschechischen Grenze", freute sich Franziskus, als er eine Delegation aus beiden Ländern empfing, die den Baum überbracht hatte.

