Kiew (AFP) Die Führer der drei wichtigsten ukrainischen Oppositionsparteien wollen nun doch an Gesprächen mit Präsident Viktor Janukowitsch am Freitag teilnehmen. Das sagte die Sprecherin des Oppositionspolitikers Vitali Klitschko, Oksana Sinowjewa, der Nachrichtenagentur AFP. In der seit Wochen andauernden politischen Krise hatte die Opposition bislang Verhandlungen mit der Regierung abgelehnt.

