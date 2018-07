Paris (AFP) Der 1971 in Paris gestorbene US-Rockmusiker Jim Morrison soll in der französischen Hauptstadt mit einer nach ihm benannten Straße, öffentlichen Einrichtung oder einem Platz geehrt werden. Der Stadtrat will Anfang kommender Woche über einen entsprechenden Antrag abstimmen, den die Stadtverwaltung positiv aufnehmen werde, sagte Kultur-Bürgermeister Bruno Julliard am Freitag. Den Doors-Sänger so zu ehren sei eine "gute Initiative".

