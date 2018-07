São Paulo (AFP) Frankreich hat einen EU-Fonds zur Finanzierung von dringenden Militäreinsätzen wie in der Zentralafrikanischen Republik gefordert. Dies will der französische Präsident François Hollande beim EU-Gipfel nächste Woche in Brüssel vorschlagen, wie er am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Besuch in Brasilien sagte. "Wir bräuchten einen ständigen europäischen Fond, nicht einen Fonds pro Einsatz", sagte Hollande. Die EU beteiligt sich derzeit an den Kosten der afrikanischen multilateralen Truppe in der Zentralafrikanischen Republik, nicht aber am französischen Einsatz.

