Paris (AFP) Angesichts der Proteste in der westfranzösischen Bretagne ist die französische Regierung bereit, der Region mehr Eigenständigkeit einzuräumen. Premierminister Jean-Marc Ayrault sagte am Freitag dem Sender France Bleu, es seien dabei sogar "Experimente" vorstellbar. Er fügte hinzu: "Wenn die Bretonen bereit sind voranzuschreiten, dann will ich ihnen die Mittel dazu geben" - "in verschiedenen Kompetenzbereichen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.