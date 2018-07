München (dpa) - Erst Herbstmeister, dann Club-Weltmeister - zur Krönung ihres Super-Jahres 2013 planen die Bayern noch eine große vorweihnachtliche Bescherung.

Am Samstagnachmittag soll im letzten Heimspiel des Jahres gegen den Hamburger SV zunächst das Überwintern als Nummer 1 der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht werden. Keine vier Stunden später werden Kapitän Philipp Lahm und seine Kollegen dann schon in einer Sondermaschine der Lufthansa sitzen, die den Champions-League-Sieger zur Club-WM nach Marokko befördert.

"Wir müssen und wollen gegen den HSV gewinnen, weil wir dann vorzeitig Herbstmeister wären. Als Erster in die Winterpause zu gehen, ist unser Ziel", erklärte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge: "Dann gehen wir nach Marokko und wollen dort das holen, was uns in diesem Jahr noch fehlt." Nämlich die fünfte funkelnde Trophäe neben Meisterschale, DFB-Pokal, Champions League und europäischem Supercup. "Wir wollen den Titel, sonst brauchen wir da gar nicht hinzufahren", verkündete Nationalspieler Thomas Müller in typischer Bayern-Art.

Vor dem einwöchigen Ausflug nach Nordafrika, wo es tagsüber über 20 Grad Grad warm ist, müssen die Münchner aber erst noch ihre letzte Hausaufgabe in der Heimat erledigen. Wegen der Club-WM musste das letzte Bundesliga-Hinrundenspiel gegen den VfB Stuttgart ins neue Jahr verlegt werden (29. Januar). Bei vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayer Leverkusen reicht aber ein Sieg am 16. Spieltag für die 19. Herbstmeisterschaft. "Wir wollen gegen den HSV gewinnen und unsere Erfolgsserie weiter fortsetzen. Das ist wichtig für uns, um mit einem guten Gefühl nach Marokko zu reisen", erklärte Nationaltorhüter Manuel Neuer.

Die ärgerliche 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City hat den Ehrgeiz der seit 40 Ligaspielen nicht mehr bezwungenen Münchner zusätzlich angestachelt. "Man muss in die Köpfe wieder mehr diesen Siegeswillen einbrennen", betonte Müller. Das könnte wieder einmal böse für den HSV enden: Mit 0:6, 0:5 und 2:9 ging der Bundesliga-Dino bei den vergangenen drei Auftritten in der auch am Samstag wieder ausverkauften Münchner Arena unter.

Den wehrlosen Prügelknaben wollen die Hamburger aber nicht wieder spielen. "Ich bin noch nie zu einem Spiel gefahren und habe vorher gedacht, wir verlieren - mal sehen, mit wie viel", sagte Trainer Bert van Marwijk. René Adler, der am 30. März 2013 alle Neune bekam, kann dieses Mal wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht im HSV-Tor stehen. Jaroslav Drobny soll ein erneutes Trefferfestival von Franck Ribéry und Co. verhindern. Immerhin kehrt Kapitän Rafael van der Vaart ins Team zurück. Gesperrt sind nach der jeweils fünften Gelben Karte Maximilian Beister beim HSV und Jérome Boateng bei den Bayern.

Die Herbstmeisterschaft garantiert den Bayern in der Regel auch den Titelgewinn. 18 Mal waren die Münchner im Winter Erster, 15 Mal wurden sie dann auch Meister. Abgefangen wurde der Rekordchampion in der Rückrunde nur dreimal, 1970/71 von Borussia Mönchengladbach, 1992/93 von Werder Bremen, 2011/12 von Borussia Dortmund. Der BVB liegt als aktueller Tabellendritter schon zehn Punkte zurück.

Wenn die Bayern am Samstagabend nach Nordafrika aufbrechen, kennen sie auch den Gegner, auf den sie im Halbfinale der Club-WM treffen. Es wird der Gewinner der Partie Guangzhou Evergrande aus China gegen Al-Ahly aus Kairo sein. Club-Weltmeister war noch keine deutsche Mannschaft, insofern würde ein Finalsieg am 21. Dezember, drei Tage vor Heiligabend, "das unglaubliche Jahr" (Rummenigge) des FC Bayern perfekt abrunden.

