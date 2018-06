Mailand (SID) - Nach Ausschreitungen im Vorfeld des Champions-League-Spiels beim AC Mailand (0:0) sind drei weitere Hooligans des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam festgenommen worden. Das berichten italienische Medien. Insgesamt wurden damit neun Personen festgenommen.

Die Hooligans werden beschuldigt, Ausschreitungen ausgelöst zu haben, bei denen sechs Personen verletzt wurden. Ein Niederländer befindet sich nach einem Stich in den Bauch in kritischem Zustand, er schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Ein weiterer niederländischer Fan hat einen Stich ins Gesäß bekommen.