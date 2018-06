London (AFP) Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie in der Geschichte ist am Freitag Prinz Harry am Südpol eingetroffen. Harry und zwölf im Einsatz verletzte Kriegsveteranen schlossen damit eine dreiwöchige Trekkingtour ab, die als Wettlauf dreier Teams begonnen hatte, später aber wegen extremer Witterungsverhältnisse in der Antarktis gemeinsam fortgesetzt wurde, wie die Wohltätigkeitsorganisation Walking With The Wounded mitteilte. Vor wenigen Tagen hatte Harry über das Ankunftsdatum am Freitag, dem 13. Dezember, gesagt, dieses bedeute möglicherweise "für einige Unglück, für uns aber Glück".

