London (AFP) Der britische Prinz Harry hat sich nach Erreichen des Südpols euphorisch gezeigt. "Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl", erklärte der 29-Jährige am Freitagabend. "Ich denke, heute Abend trinken wir ein paar Gläser Whisky und dann freuen wir uns alle, wieder nach Hause zu kommen." Harry war zuvor als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie in der Geschichte am Südpol eingetroffen. Er und zwölf im Einsatz verletzte Kriegsveteranen schlossen damit eine dreiwöchige Trekkingtour ab.

