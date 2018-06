Paris (AFP) Eine auf Deutsch eingestellte Uhr in seinem Zimmer hat einen Patienten in Großbritannien zu Tode erschreckt: Als er die Abkürzung "DIE" für Dienstag sah, glaubte er, sein Leben sei zu Ende, weil "to die" auf Englisch "sterben" bedeutet. In dem ungewöhnlichen Fallbeispiel aus dem Medizineralltag, der am Donnerstag im Fachblatt "British Medical Journal" erschien, heißt es, der Patient habe sich besorgt an seine Ärzte gewandt und gesagt: "Die Uhr sagt mir, dass ich sterben muss."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.