Bakuba (AFP) Bewaffnete Angreifer haben am Freitag nordöstlich von Iraks Hauptstadt Bagdad 18 Arbeiter an einer Gaspipeline erschossen. Nach Angaben der Polizei waren unter den Getöteten 15 Iraner und drei Iraker. Sieben weitere Menschen wurden demnach bei dem Angriff in der Stadt Baladrus verletzt. Die Angegriffenen arbeiteten den Behörden zufolge an einer Pipeline zwischen dem Irak und dem Iran.

