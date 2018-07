SPD verteilt nach Medienberichten Posten für eine Große Koalition

Berlin (dpa) - Die Riege der SPD-Minister in einer großen Koalition steht. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier wird nach "Bild"- und dpa-Informationen erneut Außenminister. Der saarländische Vize-Ministerpräsident Heiko Maas soll demnach neuer Bundesjustizminister werden. SPD-Chef Sigmar Gabriel soll nach Informationen von "Spiegel-Online" ein neu zugeschnittenes Wirtschafts- und Energieministerium übernehmen. Generalsekretärin Andrea Nahles ist demnach als Arbeits- und Sozialministerin vorgesehen. Die bisherige Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, solle das Familienressort übernehmen, SPD-Schatzmeisterin Barbara Hendricks das Umweltministerium. Voraussetzung für eine solche Besetzung ist ein Ja der SPD-Mitglieder zur großen Koalition.

Kassen warnen vor Mehrkosten durch verzögertes Arzneigesetz

Berlin (dpa) - Die Krankenkassen haben vor neuen Kostensteigerungen bei Arzneimitteln durch eine schleppende Umsetzung der schwarz-roten Koalitionspläne gewarnt. Jeder Tag Verzögerung koste die Beitragszahler fast zwei Millionen Euro zusätzlich, sagte ein Sprecher des Krankenkassen-Spitzenverbands. Tatsächlich läuft Ende des Jahres ein gesetzlicher Preisstopp aus, wenn es nicht schnell ein neues Gesetz gibt. Derzeit dürfen die Pharmafirmen die Preise nicht erhöhen. Zudem würde ein Rabatt, den die Hersteller den Krankenkassen gewähren müssen, von 16 auf 6 Prozent sinken.

Klitschko trifft Janukowitsch - Krisengipfel im Machtkampf von Kiew

Kiew (dpa) - Nach wochenlangen Protesten sind in der Ukraine der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch und Oppositionspolitiker Vitali Klitschko erstmals zu einem Krisengipfel zusammengekommen. Bei den stundenlangen Gesprächen in Kiew lehnte Janukowitsch den von prowestlichen Demonstranten geforderten Rücktritt der Regierung aber erneut ab. Klitschko hingegen beharrte auf den Forderungen eines Machtwechsels in der früheren Sowjetrepublik. Die verfeindeten Lager trafen sich nach den scharfen Konfrontation erstmals direkt - auch auf Vermittlung Deutschlands, der EU und der USA.

Säuberung in Nordkorea: Kim macht vor eigener Familie nicht halt

Seoul (dpa) - Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hat seinen ehemals einflussreichen Onkel wegen Hochverrats hinrichten lassen. Ein Militärtribunal habe Jang Song Thaek zum Tode verurteilt, berichteten heute Staatsmedien. Das Urteil sei sofort vollstreckt worden. Nach Meinung von Experten ist in Nordkorea ein Machtkampf im Gange, in dem es noch weitere Opfer geben könnte. Beobachter glauben, dass der etwa 30 Jahre alte Kim mit der jüngsten politischen Säuberung seine Stellung gestärkt hat. Das US-Außenministerium bewertete die Hinrichtung als Zeichen der extremen Brutalität des Regimes.

UN bestätigen Giftgas-Einsätze in Syrien - Schuldige nicht genannt

New York (dpa) - Im Bürgerkrieg in Syrien ist nach Angaben der Vereinten Nationen mehrfach Giftgas eingesetzt worden. In ihrem Generalsekretär Ban Ki Moon vorgelegten Abschlussbericht gingen UN-Experten von fünf Attacken aus. An dem Einsatz des Nervengases Sarin im August nahe Damaskus gebe es keinen Zweifel, an vier weiteren Orten seien Gasangriffe wahrscheinlich. Wer dafür verantwortlich ist, ging aus dem Bericht nicht hervor. Das syrische Regime und die Rebellen beschuldigen sich gegenseitig, Giftgas einzusetzen.

Erzbistum Köln: Gläubige bewerten Kirche als weltfremd

Köln (dpa) - Paukenschlag in Köln: Das Erzbistum Köln sieht "eine starke Differenz zwischen kirchlicher Lehre und dem Leben der Katholiken". Das größte deutsche Bistum hat sich im Laufe der vergangenen vier Wochen im Auftrag von Papst Franziskus um ein Stimmungsbild bemüht zu Themen wie Scheidung, vorehelicher Sex, Verhütungsmittel und homosexuelle Partnerschaften. Das Ergebnis: In allen Punkten denkt die Mehrheit der Gläubigen offenbar völlig anders als die Kirche es lehrt. Insgesamt werde die Lehre der Kirche als welt- und beziehungsfremd angesehen, stellt das Erzbistum fest.