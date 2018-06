Islamabad (AFP) Der frühere pakistanische Militärmachthaber Pervez Musharraf muss sich wegen des Vorwurfs des Hochverrats vor einem Sondergericht verantworten. Der 70-Jährige müsse am 24. Dezember vor dem Tribunal erscheinen, sagte ein Vertreter der Regierung am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass einem früheren Militärchef wegen Hochverrats der Prozess gemacht wird. Musharraf droht damit lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.