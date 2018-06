Berlin (dpa) - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat die hohe Beteiligung am SPD-Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag als bemerkenswerten Beleg für den Wunsch vieler Parteimitglieder nach Teilhabe bezeichnet. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" warnte Lammert aber vor übertriebenen Schlussfolgerungen. Fundamentalkritik an diesem Verfahren sei ebenso voreilig wie die Empfehlung, eine solche Befragung zum Muster aller künftigen Koalitionsvereinbarungen zu machen. Das Resultat des Votums will Parteichef Sigmar Gabriel am späten Samstagnachmittag verkünden.

