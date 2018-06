Berlin (dpa) - 2011 beschwor die SPD in einem alten Postbahnhof in Berlin den rot-grünen Aufbruch. Nun geht es ebendort zwei Jahre später um die große Koalition - die Stimmen des Mitgliederentscheids werden ausgezählt. Noch bevor das Ja der Mitglieder in trockenen Tüchern ist, sickert bereits die gesamte SPD-Ministerliste durch. Auch erste Unions-Minister werden bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.