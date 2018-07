Lissabon (AFP) Der portugiesische Regierungschef Pedro Passos Coelho hält ein zweites Hilfspaket der Gläubigertroika nicht für notwendig. In den vergangenen zwei Jahren habe Portugal Ergebnisse erzielt, die ein solches Hilfspaket nicht erforderlich machten, sagte Passos Coelho in Radio- und Fernsehinterviews am Donnerstagabend. Zur Überwindung der Krise verwies er auf zwei Möglichkeiten: ein EU-Kredit mit kurzfristiger Laufzeit oder eine Lösung nach dem Beispiel Irlands, das den Euro-Rettungsfonds diesen Monat als erstes EU-Krisenland verlässt und an die Finanzmärkte zurückkehrt.

