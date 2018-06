Herning (SID) - Rückenschwimmerin Mie Nielsen hat dem großen Druck standgehalten und Gastgeber Dänemark bei der Kurzbahn-EM in Herning in Europarekordzeit das erste Gold beschert. Die 17-Jährige schlug als Siegerin über 100 m Rücken in 55,99 Sekunden an und blieb 37 Hundertstelsekunden unter der alten Bestmarke der Russin Xenia Moskwina.