Pretoria (AFP) Hunderte Südafrikaner haben am Freitag eine Polizeiabsperrung in Pretoria durchbrochen, um dem verstorbenen Freiheitskämpfer Nelson Mandela die letzte Ehre zu erweisen. Ihnen war zuvor gesagt worden, dass sie wegen des Massenansturms Trauernder, die den offenen Sarg Mandelas passieren wollten, keinen Zutritt mehr zum Gelände des Regierungssitzes bekommen würden. Dort war der am 5. Dezember gestorbene frühere Präsident aufgebahrt.

