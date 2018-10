Seoul (AFP) Die südkoreanische Regierung hat sich mit Besorgnis über die Hinrichtung des Onkels von Nordkoreas Machthaber King Jong Un geäußert. "Die Regierung ist zutiefst besorgt angesichts der jüngsten Entwicklungen in Nordkorea und beobachtet die Lage genau", erklärte das Vereinigungsministerium in Seoul am Freitag.

