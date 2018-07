Tunis (AFP) In Tunesien haben sich die gemäßigt islamistische Regierung und die Opposition am späten Donnerstagabend auf einen Ministerpräsidenten für das neue Expertenkabinett geeinigt. Wie die als Vermittlerin in die Verhandlungen eingeschaltete Gewerkschaft UGTT mitteilte, soll die Einigung am Freitag den anderen Parteien bei einem Treffen des sogenannten Nationalen Dialogs zur Überwindung der politischen Krise vorgestellt werden. Zunächst wurde nicht bekannt, wer künftig die Amtsgeschäfte übernehmen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.