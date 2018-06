Kiew (AFP) Die Opposition in der Ukraine hat sich nach dem Krisengespräch mit Präsident Viktor Janukowitsch bitter enttäuscht gezeigt. Das Ganze sei lediglich eine "Scheinveranstaltung" gewesen, sagte Boxweltmeister Vitali Klitschko am Freitagabend nach dem Treffen in Kiew der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Wir haben keine Antworten auf unsere Forderungen erhalten", sagte er demnach. "Wir wollen klare Schritte aus der Krise sehen, keine Aufrufe hören."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.