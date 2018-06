Washington (AFP) Das von US-Präsident Barack Obama eingesetzte Expertengremium zur Überprüfung der Geheimdienste fordert US-Medien zufolge in seinem Abschlussbericht eine Beschränkung der Überwachungsprogramme. Zu den Empfehlungen gehört auch ein verbesserter Schutz der Privatsphäre ausländischer Bürger, wie die "New York Times" und das "Wall Street Journal" am Freitag berichteten. Allerdings blieb unklar, inwieweit der Geheimdienst NSA bei der weltweiten Überwachung von Kommunikationsdaten an die Leine genommen werden soll. Die Vorschläge sollen Obama bis spätestens Sonntag vorgelegt werden.

