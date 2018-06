Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hält seine jährliche Rede zur Lage der Nation am 28. Januar. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, lud Obama am Freitag zu diesem Termin ein. Nach Angaben des Weißen Hauses nahm der Präsident die Einladung an.

