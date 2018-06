Washington (AFP) Bei einer Schießerei in einer Schule im US-Bundesstaat Colorado sind Medienberichten zufolge am Freitag mindestens zwei Menschen verletzt worden. Der Schütze sei noch immer auf dem Gelände der Arapahoe High School in Centennial nahe Denver, berichtete der Lokalsender 9 News. Die Polizei habe die Schule abgeriegelt. Auch die Zeitung "Denver Post" berichtete auf ihrer Internetseite, dass in der Schule Schüsse gefallen seien.

