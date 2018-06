Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3750 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Ein Dollar war 0,7271 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagmittag auf 1,3775 (Mittwoch: 1,3767) Dollar festgesetzt.

In Japan zeigt derweil die extrem lockere Geldpolitik der Notenbank weiter die gewünschte Wirkung. Am Freitagmorgen fiel der Yen zum amerikanischen Dollar auf einen fünfjährigen Tiefstand. Im Gegenzug kostete ein Dollar bis zu 103,92 Yen - so viel wie seit Oktober 2008 nicht mehr. Um die Konjunktur zu beleben, überschwemmt die Bank of Japan die Binnenwirtschaft mit Geld. Das verwässert den Außenwert des Yen und schiebt die Ausfuhren Japans an.