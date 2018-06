Kairo (AFP) Mit einer Volksabstimmung über eine neue Verfassung soll in Ägypten Mitte Januar die Grundlage für einen demokratischen Staatsaufbau geschaffen werden. Das Referendum solle am 14. und 15. Januar stattfinden, sagte Übergangspräsident Adli Mansur am Samstag. Mansur sprach von einem "guten Start" für einen "demokratischen und modernen Staat", allerdings gibt es auch Kritik an der Sonderstellung des Militärs.

