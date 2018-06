Dhaka (AFP) Die Unruhen nach der Hinrichtung eines islamistischen Parteiführers in Bangladesch haben auch am Samstag angehalten. Mindestens sechs Menschen starben, wie die Polizei mitteilte. In der südlichen Stadt Companyganj eröffneten die Sicherheitskräfte demnach das Feuer bei Ausschreitungen von rund achttausend Anhängern des Hingerichteten von der islamistischen Oppositionspartei Jamaat-e-Islami. Dabei wurden laut Polizei drei Menschen getötet und dutzende verletzt.

