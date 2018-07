Rio de Janeiro (AFP) Erneut ist bei einem Unfall in einem im Bau befindlichen WM-Stadion in Brasilien ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mann sei in der Arena Amazonia in der Stadt Manaus tödlich verunglückt, teilten die Behörden am Samstag mit. Laut brasilianischen Medien handelt es sich um einen 22-jährigen Bauarbeiter. Er sei am frühen Morgen vom Dach des Stadions 35 Meter in die Tiefe gestürzt.

