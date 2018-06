Düsseldorf (AFP) Die Grünen haben der SPD wegen des neuen Zuschnitts der Bundesregierung "Feigheit" vorgeworfen. "Sie hätte das Finanzressort beanspruchen müssen, um ihren eigenen Gestaltungsanspruch in Deutschland und Europa auch geltend machen zu können", sagte die Grünen-Vorsitzende Simone Peter der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). So aber könnten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) die wirklich wichtigen Entscheidungen an der SPD vorbei treffen, kritisierte Peter.

