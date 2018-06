Berlin (AFP) Die Grünen kritisieren das geplante neue Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das SPD-Parteichef Sigmar Gabriel übernehmen soll. Energiepolitik verknüpft mit den Lobby-Interessen der Energiekonzerne sei eine schlechte Kombination, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. "Am Ende nutzt das niemandem - weder der Industrie noch der Umwelt noch dem Verbraucher." Bereits im Koalitionsvertrag sei angelegt, "dass die großen Konzerne letztendlich wieder mehr Mitspracherechte in der Energiepolitik haben sollen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.