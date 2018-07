Berlin (AFP) Die SPD hat in der Nacht zu Samstag mit der Auswertung des Mitgliederentscheids über den Koalitionsvertrag begonnen. Bis zum späten Nachmittag soll Klarheit darüber herrschen, ob die Parteibasis der Regierungsbeteiligung der SPD als Juniorpartner in einer großen Koalition zustimmt oder die Partei lieber in der Opposition sehen möchte. Die Parteiführung rechnet mit einem klaren Ja zur großen Koalition. Mehr als 300.000 der 470.000 SPD-Mitglieder haben sich an dem Votum beteiligt.

