Berlin (AFP) Die große Koalition kann starten: Die SPD-Basis stimmte dem Regierungsbündnis mit der Union mit großer Mehrheit zu. 75,96 Prozent der Parteimitglieder votierten mit Ja, wie Schatzmeisterin Barbara Hendricks am Samstag in Berlin mitteilte. Demnach stimmten 23,95 Prozent der SPD-Basis dagegen. Den Angaben zufolge lag die Beteiligung an dem Mitgliedervotum bei 77,86 Prozent.

