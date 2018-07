Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die künftige Bundesregierung zur schnellen Umsetzung ihrer politischen Vorhaben aufgefordert. Die Regierung müsse Reformvorhaben jetzt anpacken, erklärte DGB-Chef Michael Sommer am Samstag in Berlin. Handlungsbedarf sieht der Gewerkschaftsbund vor allem in der Arbeitsmarktpolitik: Hier müssten die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns und die strengere Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen beginnen.

