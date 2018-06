Sunrise (SID) - Eishockey-Nationalstürmer Marcel Goc hat mit seinen Florida Panthers das deutsche NHL-Duell mit Torhüter Philipp Grubauer und dessen Washington Capitals gewonnen. Florida setzte sich gegen den Angstgegner aus der Hauptstadt 3:2 nach Penaltyschießen durch. Zuvor hatten die Panthers die letzten acht Begegnungen mit den Caps verloren.

Rookie Grubauer, der zu seinem dritten NHL-Einsatz von Anfang an kam, hielt 39 Torschüsse. Washingtons Superstar Alexander Owetschkin blieb mit nur zwei Torschüssen diesmal blass und scheiterte auch im Shootout am hervorragend aufgelegten Panthers-Keeper Scott Clemmensen. Florida bleibt auch nach dem zweiten Sieg in Serie drittschlechtestes Team im Osten, Washington liegt auf dem sechsten Rang.