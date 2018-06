München (dpa) - Vor der Abreise zur Club-WM hat der FC Bayern München seine 19. Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Der Titelverteidiger gewann sein letztes Ligaspiel 2013 gegen den Hamburger SV ungefährdet mit 3:1 (1:0).

Die Tore beim 950. Bundesligasieg der Bayern erzielten vor 71 000 Zuschauern Mario Mandzukic (42. Minute), Mario Götze (53.) und der eingewechselte Xherdan Shaqiri (90.+3).

Der HSV verlor zwar wieder in München, ging aber nicht unter wie bei seinen letzten Gastspielen (2:9, 0:6, 0:5). Pierre-Michel Lasogga (86.) sorgte mit seinem neunten Saisontreffer sogar noch für spannende Schlussminuten - bis Shaqiri den Schlusspunkt setzte.

Die Herbstmeisterschaft ist für die Bayern ein gutes Omen: In 15 der vorangegangenen 18 Fälle stand der 23-malige deutsche Meister in der Bundesliga auch am Saisonende auf Platz eins. 44 Punkte in den ersten 16 Saisonspielen hat auch noch keine Mannschaft erreicht. Ihr letztes Hinrundenspiel beim VfB Stuttgart bestreiten die Münchner wegen der Club-Weltmeisterschaft erst im neuen Jahr.

Er sei "gespannt auf die Reaktion seiner Mannschaft" nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City, hatte Bayern-Coach Pep Guardiola im Vorfeld der Partie erklärt. Er selbst hatte sein Team auf drei Positionen verändert. Überraschend durfte auch Franck Ribéry bis zu seiner Einwechslung in der 63. Minute Kräfte für Marokko aufsparen, wohin die Münchner im Anschluss an ihr 41. Bundesligaspiel ohne Niederlage aufbrachen.

Gegen den HSV, der wieder von Kapitän Rafael van der Vaart angeführt wurde und couragiert zur Sache ging, kamen die Bayern nur schwer in die Gänge. Das Münchner Spiel war statisch und selten zwingend. Jaroslav Drobny, der für den verletzten René Adler das HSV-Tor hütete, wurde lediglich bei Distanzschüssen von Toni Kroos (9.) und Thiago (34.) geprüft. Darüber hinaus traf Götze bei einer guten Möglichkeit den Ball im Strafraum nicht richtig (21.).

Die gefährlichsten Aktionen gingen meist von Kroos aus. Nach einem Freistoß des Nationalspielers köpfte Mandzukic am Tor vorbei (38.). Kroos leitete mit einem wunderbaren Pass in den Rücken der Hamburger Abwehr auf Rafinha auch das 1:0 ein. Rafinha flankte den Ball volley weiter in die Mitte, wo sich Mandzukic bei seinem 10. Saisontor kraftvoll im Kopfballduell durchsetzte. Den Hamburgern fehlte bei einigen erfolgversprechenden Angriffen über van der Vaart und den agilen Jacques Zoua der entscheidende Zug zum Tor.

Nach der Pause ging es schwungvoller zur Sache. Lasogga hatte gleich eine gute Schusschance, verfehlte aber aus rund 20 Metern das Tor (48.). Besser machte es auf der Gegenseite Götze: Mit dem Rücken zum Tor nahm der Nationalspieler den Ball an, Drehung, Volleyschuss, Tor - eine technisch vollendete Aktion. Der HSV gab nicht auf: Marcell Jansen zwang Nationaltorhüter Manuel Neuer mit einem kraftvollen Schuss zu einer Parade (53.). Der agile Ex-Münchner Jansen bereitete auch das Tor von Lasogga mit einem energischen Vorstoß über die linke Seite vor.