Berlin (dpa) - Der FC Bayern München ist zum 19. Mal Herbstmeister der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenführer gewann am Samstag mit 3:1 gegen den Hamburger SV und sicherte sich einen Spieltag vor Ende der Vorrunde den inoffiziellen Halbzeittitel.

Weitere Punkte auf die Bayern büßte Borussia Dortmund ein. Die drittplatzierten Westfalen kamen bei 1899 Hoffenheim nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem 0:0 beim FSV Mainz 05 verpasste Borussia Mönchengladbach, an den punktgleichen Dortmundern vorbeizuziehen. Den ersten Saisonsieg verpasste am 16. Spieltag der 1. FC Nürnberg: Nach 3:0-Führung stand es am Ende 3:3 bei Hannover 96. Der FC Augsburg festigte mit einem 4:1 gegen Schlusslicht Eintracht Braunschweig seinen Mittelfeldplatz.