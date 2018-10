Berlin (dpa) - Der FC Bayern München reist als Herbstmeister der Fußball-Bundesliga zur Club-Weltmeisterschaft nach Marokko. Der Tabellenführer gewann mit 3:1 gegen den Hamburger SV und sicherte sich bereits einen Spieltag vor Ende der Vorrunde zum 19. Mal den inoffiziellen Halbzeittitel.

Borussia Dortmund ließ am 16. Spieltag mit dem 2:2 bei 1899 Hoffenheim erneut Punkte liegen, blieb aber Tabellendritter vor Borussia Mönchengladbach. Die Elf von Lucien Favre erreichte ein 0:0 beim FSV Mainz 05. Der Rückstand der beiden Clubs auf Spitzenreiter Bayern München wuchs auf zwölf Zähler an.

Auch im 16. Anlauf gelang dem 1. FC Nürnberg trotz einer 3:0-Führung bei Hannover 96 nicht der erste Saisonsieg: Am Ende hieß es 3:3. Der FC Augsburg festigte mit dem 4:1 gegen Schlusslicht Eintracht Braunschweig seinen Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Wenige Stunden vor dem Abflug zur Club-WM, wo am Dienstag in Agadir das Halbfinale auf dem Programm steht, entledigten sich die Bayern der Aufgabe gegen den HSV ohne große Mühe. Mit seinem zehnten Saisontor brachte Mario Mandzukic (42.) den Rekordmeister in Führung. Nach der Pause trafen Mario Götze (52.) und Xherdan Shaqiri (90.+2) sowie Pierre-Michel Lasogga (87.) für die Gäste zum Endstand. In der Vorsaison hatten die Bayern den HSV noch mit einer 9:2-Packung nach Hause geschickt. Ihr letztes Vorrundenspiel beim VfB Stuttgart bestreiten die Münchner wegen des Marokko-Trips erst am 25. Januar.

Drei Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale drohte Borussia Dortmund in Sinsheim der nächste schwere Rückschlag in der Liga. Durch Treffer von Sven Schipplock (17.), der seinen Vertrag im Kraichgau bis 2016 verlängerte, und Kevin Volland (37.) lag der BVB gegen Hoffenheim bereits mit 0:2 hinten, ehe Pierre-Emerick Aubameyang (44.) und Lukasz Piszczek (67.) mit ihren Toren die fünfte BVB-Niederlage abwendeten. Nach zuletzt sechs Erfolgen endete Mönchengladbachs Siegesserie mit dem 0:0 in Mainz. In einer zerfahrenen Partie erspielten sich beide Mannschaften kaum Tormöglichkeiten.

Auch im 16. Spiel platzte beim 1. FC Nürnberg der Knoten nicht. Dabei hatten Adam Hlousek (30.), Josip Drmic (39.) und Per Nilsson (41.) in Hannover für eine scheinbar beruhigende 3:0-Pausenführung gesorgt. Doch nach der Halbzeit wurden die bis dahin konfusen Niedersachsen munter und holten Tor um Tor auf. Leonardo Bittencourt (60.) und Mame Diouf (87./90.+2) schafften das schier Unmögliche und retteten ihrer Mannschaft noch einen Punkt. Durch die zehnte Punkteteilung in dieser Saison blieb Nürnberg auf dem 17. Tabellenplatz.

Dem FC Augsburg gelangen zum ersten Mal drei Heimsiege nacheinander im Fußball-Oberhaus. Durch Tore von Paul Verhaegh (23./Foulelfmeter), Andre Hahn (30./33.) und Halil Altintop (76.) bezwangen die Schwaben im 50. Spiel unter Trainer Markus Weinzierl Neuling Braunschweig und stießen auf den achten Tabellenplatz vor. Der Ex-Augsburger Torsten Oehrl (48.) traf für die Niedersachsen, die bereits die zwölfte Saisonniederlage kassierten.