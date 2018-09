Gelsenkirchen (SID) - Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos steht vor seinem Comeback beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der griechische Innenverteidiger steht nach über einjähriger Verletzungspause wegen eines permanenten Reizzustands in seinem linken Knie im Heimspiel der Königsblauen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg erstmals wieder im Schalker Profikader. Vor Wochen hatte Papadopoulos bereits einen Einsatz in der zweiten Schalker Mannschaft in der Regionalliga absolviert.

Trainer Jens Keller stehen gegen Freiburg neben den Langzeitverletzten Dennis Aogo (Kreuzbandriss), Klaas Jan Huntelaar und Marco Höger (beide Reha nach Knie-Operationen) auch Kapitän Benedikt Höwedes (Gelb-Rotsperre und Muskelfaserriss) sowie Nationalspieler Julian Draxler nicht zur Verfügung.