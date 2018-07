Teheran (AFP) Der Iran hat nach eigenen Angaben einen zweiten Affen erfolgreich ins All geschickt und wieder zurück auf die Erde gebracht. Präsident Hassan Ruhani gratulierte den Wissenschaftlern am Samstag zu ihrer gelungenen Mission, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna meldete. Im Januar hatte Teheran verkündete, einen ersten Affen heile in den Weltraum und wieder zurück gebracht zu haben.

