Tokio (AFP) Im Streit über die neue chinesische Luftverteidigungszone haben sich die südostasiatischen Staaten hinter Japan gestellt. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und die Südostasiatische Staatengemeinschaft (ASEAN) vereinbarten am Samstag bei einem Gipfeltreffen in Tokio, ihre Zusammenarbeit "zur Wahrung der Freiheit der Luftwege und der Sicherheit der zivilen Luftfahrt auszubauen". Obwohl China nicht direkt genannt wird, kann die Erklärung als vorsichtige Kritik an Peking und seinen Territorialansprüchen in der Region gewertet werden.

