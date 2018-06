Bamako (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im Nordosten Malis sind am Samstag mindestens zwei UN-Soldaten getötet worden. Überdies seien mehrere Blauhelme und malische Soldaten verletzt worden, als sich der Attentäter in einem Auto vor einer Bank in der Stadt Kidal in die Luft gesprengt habe, sagte ein Sprecher der UN-Friedenstruppe MINUSMA. Kidal ist eine Rebellenhochburg. Am Sonntag soll in dem krisengeschüttelten westafrikanischen Land die zweite Runde der Parlamentswahl abgehalten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.