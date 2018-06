Berlin (dpa) - Die diesjährigen Finalisten der Musikshow "The Voice of Germany" stehen fest.

Country-Stimme Chris Schummert (20) aus Berlin, Punkröhre Judith van Hel (27) aus München, "Rocketman" Andreas Kümmert (27) aus dem unterfränkischen Gemünden am Main und "Küken" Debbie Schippers (17) aus Geilenkirchen bei Köln werden am nächsten Freitag gegeneinander antreten. Sie setzten sich am Freitagabend in einer Liveshow auf Sat.1 durch.

Coach Nena konnte keinen ihrer Kandidaten ins Finale bringen. Dafür ist das Team von Samu Haber gleich zwei Mal vertreten. Max Herre und The BossHoss haben bei der Talentsuche von ProSieben und Sat.1 noch je einen Schützling im Rennen. Das Halbfinale erreichte 2,72 Millionen Zuschauer.

