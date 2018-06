Berlin (dpa) - Björn Ulvaeus und seine drei ABBA-Bandkollegen haben vor kurzem über ein Revival geredet. Man habe sich vor zwei Wochen getroffen und über eine Wiedervereinigung nachgedacht, sagte der 68-jährige Schwede im Gespräch mit "Wetten, dass..?"-Gastgeber Markus Lanz in Augsburg. Aber es werde nicht dazu kommen, fügte er an. Man wolle die Erinnerung an "eine junge dynamische Gruppe" erhalten. Ulvaeus sagte in gutem Deutsch, ABBA habe insgesamt 380 Millionen Alben verkauft.

