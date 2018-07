Berlin (dpa) - Das war wohl nichts: Tennislegende Boris Becker hat seine Twitter-Ankündigung, in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" eine Neuigkeit auszuplaudern, nicht in die Tat umgesetzt. Er müsse alle enttäuschen, sagte Becker am Abend im ZDF-Unterhaltungsklassiker in Augsburg. Da sei mit ihm die Twitter-Hand durchgegangen. Aber im nächsten Jahr gebe es etwas Neues, eine berufliche Veränderung, über ihn zu berichten. Vielleicht werde er ja dann wieder zu Markus Lanz eingeladen, sagte der Wimbledonsieger.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.