Jerusalem (AFP) Nach dem historischen Wintereinbruch in Nahost sind am Samstag in Israel noch 29.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen. Alleine 13.000 Haushalte waren in Jerusalem betroffen, wie der Stromversorger IEC mitteilte. Nach Polizeiangaben waren 45 Städte und Dörfer im Norden wegen der Schneemassen weiter vom Verkehr abgeschnitten. Über Nacht seien 200 Autofahrer von den verschneiten Straßen geborgen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

